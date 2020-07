Ciak per La compagnia del cigno 2 con Boni

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Sono iniziate a Roma le riprese della seconda stagione della serie Rai La compagnia del cigno, con protagonisti Alessio Boni, nel ruolo del direttore d'orchestra e insegnante di conservatorio Luca Marioni, e Anna Valle in quello di sua moglie Irene. La serie tv è scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che firma i soggetti e le sceneggiature insieme a Monica Rametta. Prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, è composta da 12 episodi da 50 minuti e andrà in onda su Rai1.

Nelle nuove puntate ritroveremo i sette giovani musicisti protagonisti, sempre guidati dall'inflessibile Marioni, alle soglie dell'ingresso nel mondo accademico del conservatorio, dove la competitività si fa più serrata. Ad accelerare i conflitti l'arrivo di un nuovo maestro, Teoman Kayà, ex allievo dello stesso conservatorio Verdi, vecchio amico di Marioni e di sua moglie Irene, e ora direttore d'orchestra di fama mondiale.

L'arrivo di Kayà al conservatorio e la sua collaborazione con Marioni hanno un fine segreto e a pagarne le conseguenze potrebbero essere sia Marioni e sua moglie Irene, sia i ragazzi, spinti gli uni contro gli altri .

I sette giovani sono interpretati da Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora, Francesco Tozzi. Insieme a loro, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Claudia Potenza, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Susy Laude, Vanessa Compagnucci, Haydee Borelli, Fabrizio Coniglio, Angela Baraldi, Michele Rosiello, Pasquale Di Filippo, Lorenzo Aloi, Sofia Iacuitto, Giacomo Del Papa, Ruben Giuliani, Marta Pizzigallo, Andrea Matacena, Anna Nagai, con la partecipazione di Rocco Tanica, di Francesco Maria Tricarico. Il ruolo dell'antagonista Teoman Kayà è affidato a Mehmet Günsür, nato a Istanbul e naturalizzato italiano, che ha debuttato al cinema con Il bagno turco di Ferzan Ozpetek ed è attualmente protagonista assoluto della serie internazionale The Gift.

