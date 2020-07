Salini offerta Rai ricca, siamo un faro

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "E' stato un periodo complesso. Nel periodo del lockdown, abbiamo avuto una programmazione anche più articolata, abbiamo anche sperimentato. E' un motivo di grandissima soddisfazione. Il servizio pubblico rimane il nostro faro. Abbiamo operato in una situazione difficile ma abbiamo un'offerta autunnale molto ricca". Lo ha sottolineato L'ad Rai Fabrizio Salini presentando i palinsesti Rai della prossima Stagione: Una programmazione - ha aggiunto - attenta sull'informazione, sull'approfondimento: vogliamo accompagnare il paese in questa fase di rilancio. Apriremo questa presentazione con l'offerta dedicata ai ragazzi, la fascia che si è sacrificata di più in questo periodo. I Giovani sono il nostro futuro e questo non va mai dimenticato". Per il presidente Marcello Foa, "questo è il palinsesto più difficile della storia recente della Rai. E' uscito fuori lo spirito migliore della Rai in questi mesi. Sarà all'altezza delle aspettative. Ringrazio i direttori e tutti i collaboratori della Rai, sperando che la prossima stagione sia ricca di successi".

(ANSA).