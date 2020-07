Coronavirus: quinto governatore contagiato in Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 16 LUG - Ancora un politico di spicco tra i contagiati dal coronavirus in Brasile: stavolta è toccato a Belivaldo Chagas, governatore dello Stato di Sergipe (nord-est).

"Pur avendo preso tutte le precauzioni necessarie, sono risultato positivo al Covid-19", ha scritto il governatore. il quinto ad ammalarsi in Brasile - sui social. "Sto bene grazie a Dio, sono asintomatico, ho già iniziato la quarantena in casa per prevenire l'infezione di altre persone", ha aggiunto Chagas, di 60 anni.

Tra le autorità contagiate nelle scorse settimane risultano il sindaco di Manaus, Arthur Virgilio, di 74 anni, che, a causa del suo delicato stato di salute, è stato trasferito a San Paolo e ricoverato all'Ospedale sirio-libanese.

Altri governatori infettati sono Carlos Moises (Santa Catarina), Wilson Witzel (Rio de Janeiro), Helder Barbalho (Parà) e Renato Casagrande (Espirito Santo). (ANSA).