Coletta, su Rai1 le donne in primo piano

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Donne di tutte le età in primo piano: è una delle mission di Stefano Coletta, direttore dell'ammiraglia del Servizio pubblico, che ha presentato il suo ricco palinsesto 2020-2021, ovviamente senza dimenticare gli uomini. "Sono felice per il ritorno di Antonella Clerici. Con The Voice Senoir andremo a caccia del talento "tardivo" perché nella vita non è mai troppo tardi. Si metteranno in gioco degli Over 60".

Tra le novità, "il 25 novembre, giorno contro la violenza sulle donne, Rai1 dedicherà un evento a questo giorno, a questa battaglia. Ci saranno Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Mi emoziono perché ho avuto una risposta immediata. Ringrazio la De Filippi che ha avuto l'autorizzazione dalla sua azienda''.

Torneranno Tale e quale show e Ballando con le stelle, Antonella Clerici condurrà anche E' sempre mezzogiorno. Nunzia De Girolamo guiderà Ciao maschio, mentre Amadeus condurrà uno show seriale dedicato alle selezioni per Sanremo.

Spazio ai giornalisti interni, con Marco Frittella e Monica Giandotti dal Tg3 a Unomattina, Serena Bortone alle 14 con Ogni giorno è un altro giorno, Alberto Matano da solo alla Vita in diretta. (ANSA).