Cina: Xi, fondamentali economia solidi

(ANSA) - PECHINO, 16 LUG - "I fondamentali di lungo termine di solida crescita dell'economia della Cina non sono cambiati e non cambieranno": lo scrive il presidente Xi Jinping in una lettera di risposta ai 'global Ceo'.

La Cina continuerà ad approfondire le riforme e ad aprire i mercati, fornendo "un migliore ambiente business per gli investimenti e lo sviluppo delle imprese cinesi e straniere", assicura Xi nel testo diffuso dalla Xinhua al momento della diffusione del Pil di aprile-giugno, rimbalzato del 3,2% su base annua e dell'11,5% su base trimestrale.