Trump, non ho intenzione di parlare con Xi

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - Donald Trump ha detto di non aver in programma di parlare col presidente cinese Xi Jinping.

"Non parlo con lui da molto tempo e non ho intenzione di parlarci", ha dichiarato in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che vede adesso l'accordo commerciale con Pechino in maniera molto differente. (ANSA).