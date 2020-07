Trump firma sanzioni alla Cina per Hong Kong

(ANSA) - WASHINGTON, 14 LUG - Donald Trump ha annunciato in una conferenza stampa alla Casa Bianca di aver firmato una legge approvata all'unanimita' dal Congresso che prevede sanzioni per i dirigenti cinesi che applicano le nuove regole di sicurezza repressive a Hong Kong e per le banche che hanno attivita' con loro. Oggi scadevano i termini.

Trump ha annunciato di aver firmato un ordine esecutivo che mette fine al trattamento preferenziale per Hong Kong dopo la stretta cinese. Poi ha annunciato di aver convinto molti Paese a non usare Huawei e ha citato come esempio la Gran Bretagna.

(ANSA).