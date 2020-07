Power Hits Estate sbarca anche su Sky

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Sbarca per la prima volta su Sky 'Rtl 102.5 Power Hits Estate', l'evento musicale che andrà in onda in diretta dall'Arena di Verona il 9 settembre, in radiovisione su Rtl 102.5 ed in contemporanea su Sky Uno e Tv8. Mara Maionchi sarà la 'garante' dell'evento come 'Regina della Musica'. Ad affiancarla Angelo Baiguini, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari.

Tra gli ospiti speciali che hanno già confermato la loro partecipazione, Zucchero, Gianna Nannini, Biagio Antonacci e Tiziano Ferro.

Gli artisti protagonisti dell'estate 2020 si alterneranno sul palco eccezionalmente davanti ad una platea vuota, dando la possibilità di vedere l'Arena di Verona come mai prima d'ora.

Questo l'elenco degli artisti che si esibiranno: Achille Lauro, Aiello, Annalisa, Baby K, Boomdabash e Alessandra Amoroso, Danti feat. Raf e Fabio Rovazzim Dotan, Elodie, Fred De Palma feat. Anitta, Diodato, Drt (Dardust) con Ghali, Madame e Marracash, Fedez, Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini, Guè Pequeno, Francesco Gabbani, Gaia, Ghali, Gianluca Grignani, J-Ax, Irama, Levante, Le Vibrazioni, Mahmood, Marracash, Nek, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Federico Poggipollini, Bob Sinclar, Takagi & Ketra & Elodie, The Kolors, Topic & A7S, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani e Zoe Wess.

(ANSA).