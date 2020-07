Dolce & Gabbana con Il Volo sul mare di Sorrento

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Una vera sfilata "fisica", nel prato all'inglese del Campus della Humanitas University di Milano, con modelli in carne ed ossa, uno per ogni capo della collezione, declinata tutta sui toni del bianco blu e azzurro e ricca di stampe ispirate alle ceramiche del Parco dei Principi dell'Hotel di Sorrento, progettato da Gio Ponti nel 1960, dove le tinte del mare si mescolano al candore del bianco. Un defilé vero davanti ad un pubblico seduto, ovviamente dotato di mascherine e sistemato a distanza di sicurezza, nel rispetto delle regole sanitarie. Così Dolce & Gabbana sono rientrati nel calendario della moda maschile di Milano, stavolta organizzato in digitale, manifestazione da cui erano usciti nel 1998. Il fashion show, a cui ha partecipato il trio Il Volo, che si è esibito dal vivo per tutta la durata del defilé, nel suo repertorio musicale più classico ( "Torna a Surriento", "Unico grande amore", con cui vinsero Sanremo 2015, "O sole mio", "Un amore così grande" e "Volare") è stato trasmesso in diretta dalla piattaforma della prima Digital Fashion Week della Camera della Moda. La collezione è un omaggio alla genialità italiana manifestata nel Parco dei Principi dell'Hotel di Sorrento firmato da Gio Ponti.

