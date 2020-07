Annullata Più libri 2020, nasce festa lettura Insieme a Roma

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - L'associazione Italiana Editori cancella "con grandissimo dispiacere" l'edizione 2020 di 'Più libri più liberi' per l'epidemia Covid 19, ma annuncia il ritorno della Fiera della piccola e media editoria nel 2021.

Intanto nasce a Roma 'Insieme - lettori, autori, editori', la grande festa italiana del 2020 dedicata alla lettura, che si svolgerà dal 1 al 4 ottobre all'Auditorium - Parco della Musica, nell'area pedonale, nei giardini pensili come in alcuni spazi interni - il Parco Archeologico del Colosseo - tra la Basilica di Massenzio, lo Stadio Palatino e il Tempio di Venere - e il quartiere Eur con una anteprima speciale che inaugurerà la manifestazione il 30 settembre. La manifestazione prevede la presenza di circa 200 editori con un ricco calendario di incontri con autori italiani e stranieri, sia in presenza che in streaming. Il programma generale dell'evento sarà a cura di un comitato editoriale composto da Silvia Barbagallo, Andrea Cusumano, Michele De Mieri, Lea Iandiorio, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi.

"Abbiamo studiato fino all'ultimo momento utile la possibilità di poter svolgere la Fiera in sicurezza, ma ha dovuto prevalere il senso di responsabilità: non ci sono le condizioni per organizzare un evento di questa portata e complessità - con oltre 100 mila presenze ogni anno, più di 500 espositori, migliaia di relatori - garantendo il distanziamento tra le persone che potrebbe essere necessario anche nei prossimi mesi" spiega la presidente di Più libri più liberi, Annamaria Malato.

"Crediamo di aver fatto la scelta migliore a tutela di tutti - spiega il presidente di Aie Ricardo Franco Levi -. Più libri più liberi tornerà nel 2021 ancora più ricca di eventi e più grande di prima sempre nella splendida Nuvola di Fuksas.

Contemporaneamente aderiamo con vera soddisfazione e con pieno impegno a Insieme - lettori, autori, editori, la grande festa del libro promossa da Roma Capitale, la Regione Lazio ed il Centro per il libro e la lettura che si svolgerà nella Capitale dal 1 al 4 ottobre. (ANSA).