Musica, morto il nipote di Elvis Presley

(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - Benjamin Keough, 27 anni, figlio di Lisa Marie Presley e nipote di Elvis Presley, è morto in seguito ad un apparente suicidio con arma da fuoco a Calabasas, nella contea di Los Angeles. Lo riferisce Tmz, che ha avuto conferma della notizia dal manager della madre.

Anche il giovane era musicista, come il nonno, la madre e il padre Danny, ma aveva sempre tenuto un basso profilo. Piu' nota la sorella, l'attrice Riley Keough, che ha partecipato a numerosi film indipendenti e horror, incluso 'The lodge' nel 2019.