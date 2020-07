Hong Kong: centinaia migliaia votano a primarie opposizione

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Sfidando il caldo soffocante e il pericolo di contagio da Covid-19, centinaia di migliaia di cittadini di Hong Kong si sono messi in fila ai seggi nel fine settimana per partecipare alle primarie per selezionare i candidati dell'opposizione democratica al Consiglio locale in vista delle elezioni in programma in settembre. Lo riferisce la Cnn online.

Le operazioni di voto si sono svolte dieci giorni dopo l'approvazione da parte della Repubblica popolare di una nuova legge sulla sicurezza per l'ex colonia britannica.

Secondo gli organizzatori, alle primarie hanno partecipato circa 600.000 persone, ben oltre le attese iniziali di circa 170.000. "La gente di Hong Kong ha dimostrato al mondo, e anche alle autorità, che non intendiamo abbandonare la lotta per la democrazia", ha affermato Benny Tai, uno degli organizzatori.

