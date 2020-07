Coronavirus: Australia, in Victoria 273 casi,un morto in 24h

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Lo Stato australiano di Victoria ha registrato ieri 273 nuovi casi di coronavirus, 57 in più rispetto a venerdì, e un morto, l'unico a livello nazionale: lo ha reso noto oggi il premier Daniel Andrews, secondo quanto riporta la Cnn. Nello Stato i casi di contagio attivi sono adesso 1.184, incluse 57 persone ricoverate in ospedale.

Come è noto, per settimane il virus è stato tenuto sotto controllo in Victoria, ma un recente nuovo focolaio ha costretto le autorità a chiudere di nuovo i confini la settimana scorsa per cercare di fermare la diffusione del virus. Allo stesso tempo, è stato imposto un rigido lockdown di almeno sei settimane a Melbourne, la capitale dello Stato.

Secondo la Johns Hopkins University, l'Australia registra ad oggi 9.797 contagi, inclusi 108 morti. (ANSA).