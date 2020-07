Di Maio, il virus c'è ancora, non abbassare la guardia

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "In questa crisi c'è un dato insindacabile: la risposta positiva degli italiani. I cittadini hanno dato il meglio, hanno rispettato le regole, le misure anti Covid. Adesso stiamo convivendo col virus, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Per nessun motivo". Lo scrive su Facebook il ministro Luigi Di Maio.

"L'Italia - aggiunge il titolare della Farnesina - ha reagito con compostezza anche davanti a una crisi senza precedenti. E di questo io da ministro della Repubblica sono orgoglioso. Sono orgoglioso di servire il mio Paese, di servire ognuno di voi".

