Coronavirus: in Iran altri 2.397 contagi e 188 morti

(ANSA) - TEHERAN, 11 LUG - Altre 188 persone sono morte per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Iran, con il totale che sale a 12.635. I nuovi contagi sono invece 2.397, con il totale a 255.117. Lo ha reso noto la portavoce del ministero della Salute, Sima Lari.

"Finora - ha aggiunto la portavoce- 217.666 malati sono guariti, mentre 3.338 sono in condizioni critiche". I test effettuati sono stati in totale 1.947.114. (ANSA).