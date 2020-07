Franceschini, 10 milioni per i teatri privati

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Risorse in arrivo per i teatri privati. Il ministro della cultura Dario Franceschini ha firmato oggi il decreto che assegna 10 milioni di euro dei fondi emergenza cinema e spettacolo istituiti con il DL Cura Italia al ristoro dei mancati introiti da biglietteria e abbonamenti degli esercizi teatrali privati. "Queste misure di sostegno per i teatri privati - precisa il ministro - si sommano a quelle messe in campo sin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria per sostenere l'intero settore dello spettacolo dal vivo che è uno dei settori più colpiti e che avrà tempi di ripresa più lenti".

Nel ritorno graduale alla ripresa delle attività, aggiunge, " è necessario che il sistema di aiuti, ammortizzatori sociali e indennizzi si adatti ai settori che stanno riscontrando maggiori criticità".

I 10 milioni di euro, spiegano dal ministero di beni culturali e turismo, verranno ripartiti tra i beneficiari in misura proporzionale ai minori incassi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in rapporto agli incassi ottenuti nello stesso periodo nel corso del 2019. Il contributo è riconosciuto fino al massimo del 20% dei mancati incassi e comunque in misura non superiore a 25.000 euro per ciascuna sala con capienza tra 300 e 600 posti e in misura non superiore a 50.000 euro per ciascuna sala con capienza superiore ai 600 posti. Qualora un beneficiario abbia ricevuto risorse dal FUS nel 2019, allora il contributo sarà pari alla differenza tra quanto ricevuto dal FUS e gli importi massimi previsti in base alla capienza delle sale.

(ANSA).