Coronavirus: Salvini, allungare stato emergenza? No, grazie

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Allungare lo "stato di emergenza" fino al 31 dicembre? NO grazie. Gli Italiani meritano fiducia e rispetto, donne e uomini eccezionali che hanno dimostrato buon senso e generosità che adesso vogliono vivere, lavorare, amare.

Con tutte le attenzioni possibili, la Libertà non si cancella per decreto". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

