Salvini, Cav non vuole entrare nel governo

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "È una non notizia, Berlusconi non ha nessuna intenzione di entrare nel governo". Così Matteo Salvini, leader della Lega, poco fa su Rai Radio1 a Radio anch'io condotto da Giorgio Zanchini.

Il leader della Lega torna anche sull'incontro con il premier Conte, ribadendo che la disponibilità è per la "settimana prossima" quando saranno pronti "i documenti per andare ad una riunione. Il problema - aggiunge - degli italiani in questo momento non sono gli inviti di Conte, ma i soldi che non ci sono nelle loro tasche. Noi le proposte su come risolvere questi problemi le stiamo facendo e speriamo che prima o poi ci ascoltino". (ANSA).