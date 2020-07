Giappone, isolate migliaia di case

(ANSA) - TAKAYAMA (GIAPPONE), 9 LUG - Le piogge torrenziali non danno tregua al Giappone, dove soccorritori ed esercito stanno facendo il possibile per portare aiuto agli abitanti di migliaia di case rimaste isolate. Per il maltempo di questi giorni sono morte 60 persone, uccise da frane o inondazioni. La protezione civile giapponese ha fatto sapere che risultano isolate oltre tremila abitazioni. La maggior parte si trova nella regione di Kumamoto, nel sud-ovest dell'arcipelago, dove sono attese ulteriori piogge. Le precipitazioni proseguono incessanti da sabato scorso anche nel centro e si prevede che continueranno fino a domenica prossima. L'Agenzia meteorologica giapponese (JMA), ha chiesto "estrema vigilanza" e ha emesso un allerta di un solo livello sotto il massimo per oltre 450.000 persone. La pandemia di coronavirus rende più difficile il compito dei soccorritori.