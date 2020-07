Arene gratuite: Antitrust,misure cautelari a Anica-Anec

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di imporre misure cautelari "per impedire l'attuazione di un'intesa di boicottaggio tra l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA), l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) e l'Associazione regionale Lazio esercenti cinema (ANEC Lazio) nei confronti delle arene gratuite". La denuncia era partita anche da Cinema America.

"I comportamenti di tali soggetti, come riscontrati, impediscono a dette arene di approvvigionarsi di film da programmare nelle manifestazioni estive dell'anno in corso -si legge in una nota dell'Autorità- In particolare la misura cautelare adottata dall'Autorità mira a impedire che si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza per effetto del quale al consumatore verrebbe sottratta - per il 2020 - la possibilità di fruire del servizio di intrattenimento e culturale oggetto del presente procedimento". (ANSA).