Usa, 60 mila contagi in 24 ore

(ANSA) - WASHINGTON, 8 LUG - Ancora un nuovo record di casi di contagio negli Stati Uniti: 60.209 nelle ultime 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale i casi di contagio in Usa sono oramai quasi tre milioni: 2.991.351, per l'esattezza. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 131.362.