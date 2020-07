Sgarbi dice no a Boeri per il piano strategico di Urbino

(ANSA) - URBINO, 08 LUG - Vittorio Sgarbi, prosindaco di Urbino, si è opposto all'affidamento dell'incarico a Stefano Boeri di redigere il piano strategico della città patrimonio Unesco. A rivelarlo è lo stesso Boeri in un video postato sul profilo Youtube della Stefano Boeri Architetti. in cui parla di una "piccola, piccola triste storia italiana". L'archistar racconta di essere stato contattato lo scorso ottobre dal vice sindaco di Urbino con la proposta. La firma del disciplinare di incarico, "per poco più di 30mila euro" sarebbe slittata da febbraio a domani a causa del covid e poi annullata "senza motivazione", cedendo all' "idiosincrasia", al "ricattino" di Sgarbi, in passato critico nei confronti di Boeri, incaricato con un team di professionisti di riprogettare i borghi terremotati di Catelsantangelo sul Nera e Arquata del Tronto.

(ANSA).