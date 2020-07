Fonti P.Chigi, invito domani è per tutto c.destra

(ANSA) - MADRID, 08 LUG - L'invito per il confronto a Palazzo Chigi domani con le opposizioni sul piano di rilancio è partito anche per Fi e Lega, non solo per FdI. E' quanto precisano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che dalla segreteria della presidenza del Consiglio c'è stata anche una telefonata alla segreteria della Lega. (ANSA).