Coronavirus: Catalogna,mascherina anche con distanza sociale

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - L'uso della mascherina sarà obbligatorio da domani in tutta la Catalogna, anche se verrà rispettata la regola del distanziamento sociale: lo ha reso noto in Parlamento il presidente della Generalitat, Quim Torra, secondo quanto riporta El Pais.

Questa mattina, il ministro della Sanità, Salvador Illa, si era mostrato favorevole alla misura: "La mascherina è già obbligatoria se non c'è una distanza sufficiente. Non mi sembra male che la Generalitat rafforzi questa misura", aveva detto a Catalogna Radio sottolineando che a livello nazionale sono attivi ancora 67 focolai. (ANSA).