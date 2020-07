Corea Nord: Usa, mai chiesto un incontro con Pyongyang

(ANSA) - PECHINO, 8 LUG - Gli Usa non hanno chiesto incontri con la Corea del Nord ribadendo l'impegno dell'amministrazione Trump a eliminare le armi nucleari dalla penisola coreana.

Il sottosegretario di Stato Stephen Biegun ha detto di aver "visto alcuni commenti di stampa secondo cui i nordcoreani non sono pronti a incontrarmi in questa visita. E' un po' strano perché non abbiamo chiesto un incontro coi nordcoreani".

Biegun, che ha in carico il dossier dei rapporti con il Nord, ha visto nella sua prima visita a Seul in 7 mesi il ministro degli Esteri Kang Kyung-wha e l'inviato sul nucleare Lee Do-hoon. (ANSA).