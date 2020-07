Conte, maggioranza è solida, stabilità fondamentale

(ANSA) - LISBONA, 08 LUG - "La stabilità di governo è una questione fondamentale per qualunque governo in tempi difficili come questi. La maggioranza parlamentare è solida, e soprattutto, è determinata a lavorare intensamente per il rilancio del Paese". Lo dice, in un'intervista a La Vanguardia, il premier Giuseppe Conte. "C'è una sinergia tra le forze della maggioranza, che spesso non è spiegata dai media", sottolinea.

