Venezia va avanti, distanziamento e meno film

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il numero complessivo dei film della selezione ufficiale sarà ridotto, benché in misura contenuta nella nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. E' una delle misure rese necessarie a seguito dei protocolli sanitari imposti dall'emergenza Covid-19. Il programma prevede la conferma delle sezioni competitive Venezia 77 e Orizzonti, che si terranno secondo le modalità e le dimensioni consuete, allo stesso modo della sezione Fuori Concorso, come pure Biennale College Cinema. Le proiezioni si terranno nelle sale tradizionalmente allestite al Lido, con l'adozione di tutte le misure di sicurezza sanitaria. Il concorso Venezia Virtual Reality invece, anziché sull'isola del Lazzaretto Vecchio, sarà interamente fruibile online, mentre Venezia Classici viene ospitato a Bologna alla Cineteca dal 25 al 31 agosto. (ANSA).