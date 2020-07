Usa 2020: Politico, Biden chiaro favorito per la prima volta

(ANSA) - WASHINGTON, 7 LUG - Con un saldo vantaggio di 10 punti a livello nazionale e un discreto margine in un crescente numero di Stati in bilico, Joe Biden e' per la prima volta il 'chiaro favorito' nella corsa alla Casa Bianca, e i dem nelle condizioni di conquistare anche il Senato. Sono le indicazioni di Election Forecast di Politico, un esame qualitativo e a lungo termine del paesaggio politico, dalle campagne presidenziali ai distretti elettorali, basato su interviste con strateghi e operativi, sondaggi, tendenze elettorali e demografiche. Tra i segni di crisi il fatto che la campagna di Trump sta lanciando spot in Stati che ha vinto facilmente nel 2016, come Georgia, Iowa e Ohio. I repubblicani al Senato non stanno giocando in difesa solo in collegi vulnerabili in Stati come Colorado, Maine e North Carolina ma stanno riducendo lo staff in posti come Iowa e Montana.(ANSA).