TikTok, 'mai fornito dati al governo cinese nè lo faremo'

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "TikTok è guidata da un ad (amministratore delegato, ndr) americano, con centinaia di impiegati e figure chiave per quanto riguarda la sicurezza, la protezione, il prodotto e le politiche pubbliche, che operano negli Stati Uniti. La nostra priorità assoluta è promuovere un'esperienza sicura e un luogo protetto per i nostri utenti.

Non abbiamo mai fornito dati degli utenti al governo cinese, né lo faremmo in caso di richiesta": così un portavoce di TikTok commenta le dichiarazioni degli Usa sul possibile divieto per le app dei social media cinesi, tra cui TikTok. (ANSA).