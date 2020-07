'Il Libro Possibile' apre con Parmitano e Cercas

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Sarà l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, con un contributo video da Houston, ad aprire l'8 luglio l'edizione 2020 del Festival Il Libro Possibile. Sul palco il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il direttore del distretto tecnologico aerospaziale, Giuseppe Acierno.

La pandemia non ha fermato la manifestazione culturale, primo appuntamento nazionale a svolgersi in presenza, nel rispetto delle norme sanitarie, fino all'11 luglio a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Sostenuto per il terzo anno da Pirelli, il Festival annuncia nel giorno d'apertura anche la presenza del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

Dedicata ai Viaggiatori del Tempo e dello Spazio, l'edizione 2020 parte con tra gli ospiti anche un big della letteratura, Javier Cercas, in collegamento dalla Spagna, con in anteprima il suo ultimo romanzo 'Terra Alta' (Guanda), vincitore del Premio Planeta 2019. A Polignano anche il direttore dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, Massimo Bray, con 'Alla voce cultura' (Manni).

Attesi l'astrofisica Patrizia Caraveo, con Il cielo è di tutti (Edizioni Dedalo) e lo youtuber Yuri Sterrore, in arte Gordon, con 'Lezioni d'amore (Rizzoli)'. Spazio allo sport con due grandi campioni: Marco Tardelli e il nuotatore Filippo Magnini. A chiudere la prima giornata sarà Edoardo Bennato.

Tra i grandi scrittori al Libro Possibile, l' americano David Leavitt con 'Il decoro' (Sem), lo scrittore e biologo David Quammen e il Premio Pulitzer Lawrence Wright. Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli, e Walter Veltroni, già sindaco di Roma, parleranno di come è cambiato il nostro Paese negli ultimi decenni, il 10 luglio, nel dibattito 'Da Italia-Germania 4-3 al lockdown, storia di 50 anni d'Italia', con ospite dell'incontro Marco Tardelli. Al Festival anche il direttore della Fondazione Pirelli Antonio Calabrò con 'Oltre la fragilità' (Egea) e il Premio Strega 2020 Sandro Veronesi. (ANSA).