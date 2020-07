Vienna, molto presto ok viaggi Lombardia

(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - "Sono fiducioso che molto presto potrà essere revocato l'avviso di viaggio per la Lombardia", lo ha annunciato il ministro degli esteri austriaco Alexander Schallenberg, in visita a Bolzano.

"Anche in caso di seconda ondata cercheremo soluzioni locali per garantire Schengen ed evitare una chiusura dei confini come avvenuto a marzo", ha aggiunto. "Riaprire è più difficile di chiudere e con l'Italia abbiamo sperimentato la soluzione regionale che poi è stata anche applicata per Guetersloh in Germania", ha detto. (ANSA).