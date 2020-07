Intesa-Ubi: parte periodo adesione a Ops, si chiude il 28/7

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Partita oggi l'Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, con il periodo di adesione che si conclude il 28 luglio. L'offerta propone un concambio di 1,7 azioni di Intesa per una di Ubi. Intesa oggi guadagna a Piazza Affari il 2,5% a 1,79 euro e Ubi l'1,6% a 3,12 euro.

Il 3 luglio era arrivata la bocciatura unanime all'operazione dal Cda di Ubi, che ha aggiornato il piano industriale al 2022, parlando di un potenziale monte dividendi di 840 milioni di euro, circa 330 milioni in più rispetto a quanto previsto dal piano annunciato a febbraio e diffondendo valutazioni di advisor secondo cui il concambio sarebbe penalizzante per gli azionisti di Ubi. Oggi la replica di Intesa, che afferma che "per le valutazioni del Cda di Ubi Banca sulla non congruità del rapporto di cambio dell'offerta, non è stato adottato un approccio omogeneo" per i due istituti di credito, oltre a intervenire sul piano industriale aggiornato, sostenendo che "nonostante una redditività rivista al ribasso - e in contrasto con quanto storicamente registrato da Ubi - indica un incremento, rispetto a quanto comunicato precedentemente, dell'obiettivo in termini di distribuzione cumulata di dividendi nel triennio 2020-2022". (ANSA).