Covid 19, esteso stato di emergenza in Territori palestinesi

(ANSA) - TEL AVIV, 05 LUG - Il presidente Abu Mazen ha rinnovato per la terza volta lo stato di emergenza per altri 30 giorni in tutti i Territori a fronte dei nuovi picchi di infezioni. "Le autorità competenti - è scritto nel decreto del presidente - devono continuare a prendere tutte le misure necessarie per fronteggiare i pericoli che derivano dal coronavirus, proteggere la salute pubblica e raggiungere sicurezza e stabilità". Venerdì scorso era stato dichiarato nei Territori un lockdown di 5 giorni. Fra i palestinesi di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme est il numero dei casi positivi è salito a 4.250, il doppio di una settimana fa. I malati sono pure raddoppiati e sono ora 3.594. Nello stesso lasso di tempo i decessi sono quasi triplicati, passando da 7 a 19. La maggioranza assoluta di questi casi è in Cisgiordania, mentre a Gaza la situazione resta sotto controllo. (ANSA).