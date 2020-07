Coronavirus: riaprono pub in Gb, presi d'assalto dalla folla

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Una vera e propria ressa, gente accalcata lungo le strade di Londra attorno ai pub e ai bar riaperti ieri dopo il lockdown, con una densità degna di nota anche in tempi pre-pandemia, sono le immagini che compaiono oggi sui media britannici e che allarmano autorità ed esperti. Tra questi il presidente della Police Federation, John Apter, secondo cui "è assolutamente chiaro" che i clienti dei locali non rispettano le regole sul distanziamento in particolare dopo l'assunzione di alcol.

La notte di bagordi è raccontata dalle foto scattate a Soho, il quartiere londinese dell'intrattenimento nel 'Super Saturday' britannico. E questo nonostante la prudenza cui aveva fatto appello alla vigilia della riapertura Chris Whitty, che guida le autorità sanitarie nel paese, ricordando che la pandemia "è tutt'altro che scomparsa", invitando a rispettare le regole sul distanziamento e sottolineando che le riaperture non sono un passo privo di rischi "per questo dobbiamo essere molto seri a riguardo".

Alcuni pub, travolti dall'eccesso di presenze e di intemperanze, hanno anticipato la chiusura. (ANSA).