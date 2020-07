Trump: vogliono dividere il Paese

(ANSA) - NEW YORK, 4 LUG - Donald Trump si scaglia contro coloro che "vogliono distruggere la nostra storia" e "dividere il paese", ovvero i democratici e coloro che praticano la 'cancel culture', la forma di boicottaggio culturale con cui si ritira il sostegno a prodotti e celebrità considerate negative.

Il riferimento è ai manifestanti che, nelle ultime settimane, hanno chiesto la rimozione delle statue e dei simboli confederati. E' questo - secondo quanto riportano i media americani citando alcune fonti - il senso del discorso che il presidente americano è atteso pronunciare a Mount Rushmore, in South Dakota, in occasione delle celebrazioni del 4 luglio.

Trump si rivolgerà a una folla di 7.500 persone alle quali non sarà richiesto né di indossare la mascherina né di rispettare il distanziamento sociale.