Siria:ong,decine di morti in scontri fra Isis e forze regime

(ANSA-AFP) - BEIRUT, 04 LUG - Una quarantina di persone ha perso la vita in scontri fra forze del regime siriano e jihadisti dell'Isis nelle ultime 48 ore nel centro desertico del Paese, stando a quanto riferisce una Ong.

Sono circa 17 i jihadisti morti oggi nei combattimenti e nei raid aerei russi intervenuti a sostegno del presidente Bashar al Assad mentre sono sei i membri delle forze del regime rimasti uccisi, ha precisato l'Osservatorio nazionale per i diritti umani.

In totale negli scontri, in 48 ore, sono morti 18 membri delle forze pro regime e 26 jihadisti . (ANSA-AFP).