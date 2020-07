Auto contro folla di manifestanti Seattle, 2 feriti

(ANSA) - NEW YORK, 4 LUG - Un'auto sulla folla dei manifestanti a Seattle. Il bilancio è di due donne seriamente ferite. L'uomo al volante è al momento sotto la custodia della polizia: si tratta di un 27enne dell'area. Lo riporta la Cnn citando la polizia locale, secondo la quale non è chiaro se si sia trattato di un attacco mirato. "Non lo sappiamo, questo è al centro dell'indagine", afferma la polizia. Seattle è teatro di proteste contro l'uso eccessivo della forza da parte della polizia e il razzismo da settimane. (ANSA).