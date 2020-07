Fico, inaccettabili divari sociali per crisi post-Covid

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - La crisi economica determinata dall'emergenza Coronavirus "rischia di acuire drammaticamente divari sociali ed economici già giunti a livelli inaccettabili.

E ciò vale soprattutto per il lavoro". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico nell'indirizzo di saluto alla presentazione del Rapporto Istata a Montecitorio.

Fico a invitato ad aprire un dibattito "non solo in Parlamento ma anche nel Paese" su questo punto. (ANSA).