Dl Rilancio: Fraccaro, bene ampliamento platea Superbonus

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - "Con l'approvazione dell'emendamento in commissione Bilancio per l'estensione del Superbonus al 110% anche alla seconda casa la platea dei beneficiari si allarga enormemente. I cittadini potranno infatti effettuare lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico su due unità immobiliari. Esprimo grande soddisfazione per questo risultato, è sempre stato il nostro obiettivo iniziale per rendere ancora più efficace l'intervento in termini di crescita e sostenibilità". Lo dichiara il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. (SEGUE)