Coronavirus: Veneto Rt, risale da 0.43

(ANSA) - VENEZIA, 03 LUG - Improvvisa fiammata dei contagi Covid in Veneto, regione dove la battaglia sembrava vinta e che invece - ha informato Luca Zaia - ha visto risalire il rischio da 'basso' ad 'elevato, con l'R con T salito da 0,43 a 1,63.

Un'impennata dei casi - al momento sotto controllo - dovuta ad focolaio scoperto a Vicenza: un imprenditore rientrato da un viaggio in Bosnia, che dopo i sintomi aveva rifiutato anche il ricovero. Per questo il governatore ha annunciato che inasprirà le misure di prevenzione, chiedendo il ricovero coatto per chi rifiuta le cure.