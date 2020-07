Colloquio Fico-Conte alla Camera

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Mezz'ora di colloquio tra il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente del Consiglio Giusepe Conte a Montecitorio, al termine della presentazione del Rapporto Istat 2020.

Concluso l'evento, svoltosi nella Sala della Regina, nel Palazzo di Montecitorio, Fico e Conte sono usciti insieme e si sono fermati negli spazi antistanti agli uffici della Presidenza della Camera. Qui sono rimasti, in piedi, a parlare per mezz'ora mentre i cronisti assistevano a distanza alla scena. Al temine del colloquio Fico è entrato nei propri uffici e Conte si è avviato verso l'ascensore che conduce all'uscita laterale per tornare a Palazzo Chigi. (ANSA).