Btp Futura, Tesoro fissa i tassi, lunedì collocamento

Al via da lunedì 6 luglio a venerdì 10 il collocamento del nuovo titolo di Stato BTP Futura 100% retail, ideato per finanziare gli interventi per la ripresa post Covid19. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, spiegando che avrà tassi cedolari minimi garantiti e pari all'1,15%, 1,30% e all'1,45%.

"I proventi del BTP Futura saranno interamente destinati a finanziarie le diverse misure previste post Covid19 per il sostegno al reddito e la tutela del lavoro, il rafforzamento del sistema sanitario nazionale ed il sostegno a famiglie e imprese italiane", sottolinea il Mef.

Via XX Settembre spiega che i tassi cedolari definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti: 1,15% dal 1/o al 4/o anno, 1,30% dal 5/o al 7/o anno, 1,45% dall'8/o al 10/o anno.

Il BTP Futura avrà cedole nominali semestrali, calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo. Il titolo ha una scadenza di 10 anni e sarà previsto un premio fedeltà pari all'1% del capitale investito, che potrà aumentare fino ad un massimo del 3% dell'ammontare sottoscritto, sulla base della media del tasso di crescita annuo del Pil nominale dell'Italia registrato dall'Istat nel periodo di vita del titolo, per coloro che lo acquistano all'emissione e lo detengono fino a scadenza.

Al sottoscrittore non verranno applicate commissioni per acquisti nei giorni di collocamento, mentre sul rendimento del titolo si continuerà ad applicare l'usuale tassazione agevolata sui titoli di Stato pari al 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione come per gli altri Buoni del Tesoro Pluriennali.

E' possibile acquistare il BTP Futura, oltre che in banca o all'ufficio postale, anche online attraverso l'home-banking.

