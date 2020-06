Ue, stop a Pakistan Airline per sei mesi

(ANSA) - ISLAMABAD, 01 LUG - L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Aesa) ha sospeso alla Pakistan Airline (Pia) l'autorizzazione a volare da e per gli Stati membri dell'Ue per sei mesi da oggi, primo luglio: lo ha fatto sapere la stessa Pia.

La decisione è giunta dopo una recente dichiarazione del ministro dell'aviazione pakistano Ghulam Sarwar Khan, che ha svelato dubbi sulle credenziali di 262 piloti pachistani. Il sospetto è che abbiano esercitato senza avere completato la necessaria preparazione grazie a documenti falsi. La Pakistan Airline ha sottolineato in una nota che è in contatto con l'Aesa "per dissipare le sue preoccupazioni e spera che la sospensione venga presto revocata ".

Tutti i passeggeri che abbiano prenotato viaggi nei Paesi europei con la compagnia - ha precisato la Pia - potranno spostare la data del viaggio o richiederne il rimborso completo.