Dl Rilancio:slitta ok commissione,si punta a chiudere domani

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Si allungano i tempi dell'esame del Dl Rilancio in commissione Bilancio alla Camera. Il via libera al mandato al relatore, e dunque la conclusione delle votazioni sugli emendamenti, dovrebbe arrivare entro le 20 di domani sera.

Anche se non è escluso che il via libera possa slittare addirittura a venerdì. La scelta dell'Ufficio di presidenza, con l'intesa di tutti i gruppi tranne FdI, è quella di procedere con un contingentamento dei tempi per le dichiarazioni di voto sulle proposte di modifica: delle 18 ore a disposizione della commissione fra oggi e domani, 14 verranno riservate agli interventi e saranno per i due terzi affidate alle opposizioni e per un terzo alla maggioranza. "E' una scelta inaccettabile, contraria a qualsiasi forma minima di democrazia", ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini intervenendo in commissione.

Qualora ci fosse bisogno anche di venerdì per chiudere il provvedimento in commissione, la suddivisione dei tempi sarà rivista, ha spiegato il presidente della commissione Bilancio Claudio Borghi che ha anche sottolineato come per quanto riguarda la tempistica si sia arrivati "in una situazione di emergenza". Il provvedimento infatti è in prima lettura alla Camera e deve convertito in legge entro il 18 luglio, pena la sua decadenza. (ANSA).