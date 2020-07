Dl rilancio: Fico, esame Aula Camera non partirà venerdì

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - L'esame del dl rilancio nell'Aula della Camera non avrà inizio venerdì, come inizialmente previsto dai capigruppo di Montecitorio, ma in un'altra seduta: lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il presidente Roberto Fico dando conto di una lettera a lui inviata dal presidente della commissione Bilancio. A tal proposito, venerdì ci sarà una nuova seduta della conferenza dei capigruppo. (ANSA).