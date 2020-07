Berlusconi:Tajani, al via raccolta firme per senatore a vita

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Sabato 4 a Roma avvieremo la raccolta di firme per chiedere la nomina di Silvio Berlusconi a senatore a vita. Invitiamo tutti i cittadini che credono in una giustizia giusta ad aderire a questo appello. Non è una questione di parte. E' una questione di libertà". Lo dichiara su twitter il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani (ANSA).