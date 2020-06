Scelti finalisti Globo d'oro, a Sandra Milo premio alla carriera

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Sessantesima edizione per il Globo d'Oro, il premio conferito dall'Associazione della Stampa Estera in Italia e destinato alle eccellenze del cinema italiano. Il premio alla Carriera è stato assegnato all'unanimità a Sandra Milo. La cerimonia si terrà online il 15 luglio.

Queste le terne dei finalisti. A contendersi il riconoscimento per la Migliore Regia: Giorgio Diritti con Volevo nascondermi, Matteo Garrone con Pinocchio e Damiano e Fabio d'Innocenzo con Favolacce. Come Migliore Opera Prima la giuria ha selezionato Picciridda, che segna l'esordio di Paolo Licata.

I volti femminili in corsa come Miglior Attrice sono Valeria Bruni Tedeschi per Aspromonte, la terra degli ultimi, Marta Castiglia per Picciridda e Paola Lavini interprete di Volevo nascondermi; per il Miglior Attore, in gara Elio Germano per Volevo nascondermi, Pierfrancesco Favino per Hammamet e Luca Marinelli per Martin Eden. Da Nevia viene scelta Virginia Apicella, premiata come Giovane Promessa.

Per il Premio alla Miglior Colonna Sonora selezionati Marco Biscarini per Volevo nascondermi, Pericle Odierna per Picciridda e Nicola Piovani per Aspromonte, la terra degli ultimi. Per la sezione Miglior Fotografia, Matteo Cocco con Volevo nascondermi, Nicolaj Bruel per Pinocchio e Stefano Falivene per Aspromonte, la terra degli ultimi. Per la Miglior Sceneggiatura, Giorgio Diritti, Tania Pedroni, Fredo Valla autori di Volevo nascondermi; Damiano e Fabio D'Innocenzo per Favolacce e Paolo Licata e Catena Fiorello di Picciridda. La statuetta per la Miglior Serie TV vede candidati L'amica geniale 2, Diavoli e The New Pope. Il Gran Premio della Stampa Estera quest'anno verrà assegnato a Carlo Poggioli, costumista di fama mondiale.

Si aggiunge quest'anno anche la categoria Miglior Commedia: in lizza Tolo Tolo diretto e interpretato da Checco Zalone, Odio l'estate con il trio Aldo Giovanni e Giacomo guidati da Massimo Venier e 7 ore per farti innamorare di e con Giampaolo Morelli.

