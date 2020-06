Parigi, allerta per uomo armato avvistato alla Defense

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Un'operazione di polizia è in corso nel quartiere degli affari della Defense, a Parigi, dove un uomo armato è stato avvistato vicino al centro commerciale più frequentato. Lo ha constatato un giornalista dell'ANSA sul posto. La polizia ha transennato l'intera zona, le stazioni della metropolitana sono state chiuse. Sui social media le forze dell'ordine hanno consigliato a tutti gli abitanti del quartiere di rimanere in casa e di non lasciare i bambini incustoditi. A tutte le persone che si trovavano nei vari negozi è stato dato l'ordine di rimanere chiuse all'interno in attesa che la polizia verifichi l'esistenza di un reale pericolo (ANSA).