Mes: Tajani, no soccorso a Conte ma voteremmmo si per Italia

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Anche io sarei stato contrario al Mes vecchio tipo, come quello utilizzato in Grecia. Ma ora quella dell'Europa è un'azione di solidarietà. Siamo favorevoli". Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani a Unomattina. "Il soccorso di Forza Italia al governo non ci sarà mai, ma voteremmo sì al Mes per il bene degli italiani", aggiunge. (ANSA).