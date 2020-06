Dl Salvini:Mauri, oltre punti Mattarella

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La riunione di oggi è stata "molto positiva", c'è stata "condivisione su obiettivi e strumenti da usare. La cosa più importante è che oggi si è sancito in modo definitivo che c'è la volontà di tutte le forze di maggioranza di andare ben oltre i rilievi espressi dal capo dello Stato sui dl Salvini, intervenendo in profondità per azzerare gli effetti negativi che hanno determinato". Così all'ANSA il viceministro dell'Interno Matteo Mauri (Pd), dopo il terzo incontro al Viminale con la ministra Lamorgese e gli esponenti di maggioranza. Nuovo confronto giovedì 9 luglio.